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Melikgazi’de üretici pazarı için kura çekimi yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi 2 semtte bulunan "Üretici Pazarı"nda satış yapacak olan organik üreticiler için kura çekimi yaptı.Kura çekimi Ticaret İl Komisyonu eşliğinde meclis üyeleriyle yapıldı.

Melikgazi’de üretici pazarı için kura çekimi yapıldı

Melikgazi Belediyesi 2 semtte bulunan "Üretici Pazarı"nda satış yapacak olan organik üreticiler için kura çekimi yaptı.
Kura çekimi Ticaret İl Komisyonu eşliğinde meclis üyeleriyle yapıldı. İldem’de 98 üretici, Tacettin Veli Mahallesi pazar yerinde ise 205 üreticiye stantları kura ile dağıtıldı.
Organik ürün satan pazarların çok önemli olduğunu ve pazarlara değer verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çiftçilerimiz organik birçok ürün üretiyor. Bu ürünlerin vatandaşlarımıza en kaliteli şekilde ulaşmasını ve bu işi hakkıyla yapan çiftçilerimizin kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Kayserili hemşehrilerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler bu pazarımızda satılabilecek. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde sağlıklı beslenme ve yaşamı destekliyoruz. Üretici köylülerimizin her zaman yanındayız. Organik üretim yaparak halkın sağlığına katkı sağlayan çiftçimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kura çekilişimizin halkımız ve Melikgazi’miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Üretici pazarının kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Üretici pazarımız İldem ve Tacettin Veli Mahallesi pazar yerinde gerçekleşecek. İldem pazar yeri salı-perşembe günleri Tacettin Veli ise cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulacak.” diye hatırlattı.

Melikgazi’de üretici pazarı için kura çekimi yapıldı

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Kocasinan
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Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Kocasinan
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