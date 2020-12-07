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Melikgazi’de yılın son meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.12.2020 17:50 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Meclisteki örnek uyumlu çalışmadan son derece mutlu olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılımızın son Meclis toplantısı olan Aralık Ayı Meclis toplantısını gerçekleştirerek gündemimizde bulunan maddeleri karara bağladık. Şehrimizin imar ve yapılaşmasına önem veriyoruz. Mecliste imar ağırlıklı kararlarımızı oy birliği ile alıyoruz. Bir yıldır meclisimizle bir bütünüz. Bugüne kadar kararlarımızın önemli ve birçok bölümünü oy birliğiyle aldık. 2024’e kadar en çok hizmet eden belediye olmak, en çok oy birliği ile karar alan belediye olma hedefindeyiz. Almış olduğumuz kararların ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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