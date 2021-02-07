Melikgazi’de YKS kursları başlıyor

Kayseri’de birçok kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK’te verilen YKS kursları için başvurular başladı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılında korona virüs salgını nedeniyle MELMEK kurslarımıza ara vermiştik. Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte belediye olarak bizde yeni dönem için başvuruları almaya başladık. Katılmak isteyenler telefon numaralarımızı arayarak ve internet adresimizden kaydınızı oluşturabilir. Kayıt için 2521667-68 nolu telefonları arayabilir ya da www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 12 Şubat Cuma günü. Kayıtları aldıktan sonra İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre kurslarımız açılacak. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin hep yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda öğrencilerimizi ücretsiz verdiğimiz YKS kurslarımıza davet ediyoruz” dedi.



