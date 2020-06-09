YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’den 1 ayda rekor asfaltlama

Melikgazi’den 1 ayda rekor asfaltlama

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayında tam 33 mahallede 16 bin ton asfalt sererek rekor bir çalışmaya imza attı.Yolu olmayan yerlere imarda yeni yollar açılarak 10 kilometrelik yolun hizmete sunulduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayında tam 33 mahallede 16 bin ton asfalt sererek rekor bir çalışmaya imza attı.
Yolu olmayan yerlere imarda yeni yollar açılarak 10 kilometrelik yolun hizmete sunulduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak yoğun bir tempo ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son bir ayda tam 33 mahallede 16 bin ton asfalt serdik. Bir ayda rekor sayılacak bir rakam bu. 30 kilometre yolun alt yapısını hazırladık. İmar planında hiç yolu olmayan yerlere 10 kilometre yol açtık. Pandemiyi fırsata çevirerek asfalt hizmetlerimize ağırlık verdik. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın konforlu ve nitelikli hizmet alması için parklar, bahçeler, yaya yolları, otoparklar, ağaç dikimi ve diğer hizmetleri hayata geçiriyoruz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.
“300 bin metrekare alanda hafriyat temizliği”
Asfalt çalışmalarının yanında diğer çalışmalarında yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi;
“Aynı zamanda da yol açma çalışmalarımızın yanında çevre temizliğine de çok önem veriyoruz. Toplam 300 bin metrekare alanda hafriyat temizliği yaptık. Özellikle Yıldırım Beyazıt Mahallesi başta olmak üzere şehir merkezinde Cafer Bey, Tacettin Veli, Gülük Mahallesi gibi bütün mahallemizde bu çalışmalarımız yapılıyor.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

ORSAD Ünye’de toplandı

ORSAD Ünye’de toplandı

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aydın Kalkan: “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek”

Aydın Kalkan: “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

Mustafa Şahin: “Kayseri’de bulunan her boş araziyi değerlendiriyoruz”

Mustafa Şahin: “Kayseri’de bulunan her boş araziyi değerlendiriyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.