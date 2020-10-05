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Melikgazi’den dikkat çeken rap klip

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs ile mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Melikgazi Belediyesi bir ilke imza atarak, Kayserili yere sanatçıların seslendirdiği, belediye personelinin rol aldığı “Maske Tak” isimli rap müzik klibi çekti.Melikgazi Belediyesi’nin Yeni Klibini Gençler Çok SevecekKlibin özellikle gençler tarafından çok sevileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’den dikkat çeken rap klip

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs ile mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Melikgazi Belediyesi bir ilke imza atarak, Kayserili yere sanatçıların seslendirdiği, belediye personelinin rol aldığı “Maske Tak” isimli rap müzik klibi çekti.
Melikgazi Belediyesi’nin Yeni Klibini Gençler Çok Sevecek
Klibin özellikle gençler tarafından çok sevileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Maske, mesafe, temizlik. Bu cümleyi artık hepimiz ezberledik. Artık maske takmanın sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizde bu kapsamda birçok çalışma yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak farkındalığı artırmak için bir rap şarkı klibi hazırladık. Maskemizi her zaman takıyor ve sağlığımızı koruyoruz. Elimizden geldiğince başkalarının sağlığına da zarar vermemek üzere maske takmaya ve sosyal mesafemize oldukça fazla dikkat etmeliyiz. Umuyoruz ki ülkemizde maske takmaya ilişkin olarak maske takmayı birazda olsun artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek için bu şarkıyı hazırladık. Maskelerimizi takalım. İhtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım.” dedi.

Melikgazi’den dikkat çeken rap klip

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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