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Melikgazi’den eğitime tam destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.11.2020 09:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim’e destek olmak üzere 6 okulda tamir ve bakım çalışmaları gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi okul yapım işleri yanında ihtiyacı olan okullara da destek olmaya devam ediyor.Yapmış oldukları çalışmalar ile eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Milli Eğitim’e destek olmak üzere 6 okulda tamir ve bakım çalışmaları gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi okul yapım işleri yanında ihtiyacı olan okullara da destek olmaya devam ediyor.
Yapmış oldukları çalışmalar ile eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün dış cephe ve çevre düzenlemesini yaptığımız Erbosan Ortaokulu’muzda yaptığımız çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Kaya ile inceledik. Melikgazi Belediyesi olarak okulların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç olan mahallelerimize hayırseverlerimizle okul yapıyoruz. Bütçemizin bir kısmını okulların bakım ve onarımı için ayırıyoruz. Milli Eğitim’e destek olmak üzere bu çalışmaları her yıl yapıyoruz. Bu kapsamda da 6 okulumuzda cephe mantolaması, dış cephe boyası, peyzaj düzenlemesi, pencere ve kapı değişimi gibi birçok tadilat ve düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bu okullarımızdan olan Erbosan Ortaokulu, Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Ülfet Kızıklı İlkokulu, Soğanlı Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulumuzda bakım ve tamirat işini yaptık. Hayırlı olsun.” dedi.

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Kocasinan
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Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
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Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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