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Melikgazi’den ’kişisel verilerin korunması’ eğitimi

16.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerine güncellenen Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve idari teknik bilgiler hakkında konunun uzmanları tarafından eğitim semineri verildi.Yeniden güncellenen ve kapsamı genişletilen Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) hakkında konunun uzmanları avukat ve danışmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerine güncellenen Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve idari teknik bilgiler hakkında konunun uzmanları tarafından eğitim semineri verildi.
Yeniden güncellenen ve kapsamı genişletilen Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) hakkında konunun uzmanları avukat ve danışmanlar tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Online olarak telekonferans üzerinden düzenlenen eğitim programında müdürlerimiz, kanun hakkında bilgi edindi. Kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Eğitimde KVKK’nın önem, yarar ve sonuçlarına değinildi. Son dönemde pek çok alan ve kurumda KVKK’nın ihlal edilmesi üzerine kanunun yeniden düzenlendiğini, kapsam ve yaptırımlarının ise genişletildiğini belirten uzmanlar, çalışan veya vatandaş fark etmeksizin, kişisel bilgilerin titizlikle saklanması ve kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu yararlı programda emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

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