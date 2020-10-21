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Melikgazi’den okullara katkı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları dışında kaldırım ve çevre düzeni çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları dışında kaldırım ve çevre düzeni çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Gültepe ve Köşk Mahallerinde bulunan 3 okulun etrafında çevre düzeni yapan Melikgazi Belediyesi eğitime katkı sağlıyor.
Melikgazi’nin her noktasının güçlü ve kalıcı yatırımlar neticesinde değişim içerisinde olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İlçemizin her noktasında olduğu gibi okullarımızın etrafında da çalışmaları özenli bir şekilde sürdüren ekiplerimiz kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, otoparkların yapım işlerini sürdürüyor. Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Mahallelerimiz ne kadar gelişir, yollarımız ve kaldırımlarımızın konforu ve rahatlığı artarsa hemşerilerimiz de o denli mutlu oluyor ve huzurlu alanlara kavuşmuş oluyor.İlçe genelinde yayaların ulaşım konfor Erenköy, Köşk ve Gültepe Mahallelerinde kilitli parke ve bordür döşeme ve otopark çalışmaları yapıyor. Belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelinde bu çalışmalarına devam edecek. Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla ilçemizin her noktasını daha değerli ve özel bir görüntüye kavuşturuyoruz. Her zaman eğitimin destekçisi olarak yaptığımız çalışmalarla yine okullarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu Melikgazi’nin cadde ve sokaklarına kalite, konfor ve düzenin yanında bir de görsel açıdan estetik kazandırmak adına 2020 yılı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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Kocasinan
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Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
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