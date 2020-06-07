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Melikgazi’den sağlığa destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen eski Askeri Hastanenin bulunduğu 120 dönümlük alanda çim ve otları biçme çalışması yaptı.

Melikgazi’den sağlığa destek

Melikgazi Belediyesi İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen eski Askeri Hastanenin bulunduğu 120 dönümlük alanda çim ve otları biçme çalışması yaptı. Belediye ekipleri aynı zamanda havaların ısınmasıyla birlikte ilçe sınırları içinde bulunan parklar ile yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve budama çalışmalarına ağırlık verdi.
Daha yaşanabilir bir çevre ve gelişen bir Melikgazi için ekipleriyle beraber çalışan Başkan Dr. Palancıoğlu, ilçeye estetik değer katan park ve bahçe, ağaçlandırma çalışmalarıyla da yakından ilgileniyor.
120 dönüm arazide yapılan çalışmalara katılarak ekiplerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, “Her gün ilçemizde 75 bin metrekare alanda çim ve otların biçilmesi işlemine devam ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüze devredilen eski Askeri Hastanemizin bulunduğu 120 dönümlük alanda bulunan çim ve otların biçilmesi işlemi içinde yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüze her türlü destek olacağız. Pandemi sürecindeki başarılı ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Belediye olarak çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Parklarda uzamış çimleri ve çalı türü bitkileri de biçip budayan ekiplerimiz, özellikle boş arazi ve arsalarda bulunan ve yangın riski taşıyan kuru ot ve çalıları da iş makinesi yardımıyla biçerek temizliyor. Bu çalışmalar sayesinde; dinlenmek, temiz hava almak veya aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi’de bulunan tüm park ve yeşil alanlarda da gerekli bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’de Başkan Palancıoğlu’na pandemi süreci için kullanılan hastaneye yapılan bakım, onarım ve çim biçme çalışmaları için teşekkür etti.

Melikgazi’den sağlığa destek

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Kocasinan
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Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Huzur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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