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Danla Bilic hakkında korkutan iddia! Durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı

Özel hayatı, açıklamaları ve estetikleriyle magazin manşetlerinden bir an olsun düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic hakkında korutan bir iddia gündeme geldi. Bilic'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve acil olarak ameliyata alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Danla Bilic hakkında korkutan iddia! Durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yıllar önce 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, en pişman olduğu operasyonun bu olduğunu söylemişti. Bilic, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden defalarca bıçak altına yatmıştı.

Danla Bilic hakkında korkutan iddia! Durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı 1

Bu yüzden 6 kez operasyona giren Danla Bilic'in durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

Danla Bilic hakkında korkutan iddia! Durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı 2

Sosyal medyada yayılan bir mesajda Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu öne sürüldü.

Danla Bilic hakkında korkutan iddia! Durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı 3

Paylaşımın devamında ise 'Doğru bu arada maalesef. Allahım acil şifalar versin' notu düşüldü. Ancak şu ana kadar Danla Bilic cephesinden ya da doktorlarından bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

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Danla Bilic
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