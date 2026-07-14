Danla Bilic hakkında korkutan iddia! Durumu ağırlaştı, hastaneye kaldırıldı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yıllar önce 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, en pişman olduğu operasyonun bu olduğunu söylemişti. Bilic, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden defalarca bıçak altına yatmıştı.

Bu yüzden 6 kez operasyona giren Danla Bilic'in durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan bir mesajda Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu öne sürüldü.

Paylaşımın devamında ise 'Doğru bu arada maalesef. Allahım acil şifalar versin' notu düşüldü. Ancak şu ana kadar Danla Bilic cephesinden ya da doktorlarından bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.