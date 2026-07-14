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Eski futbolcu Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı!

Eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Eski futbolcu Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı!
Emre Şen

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan eski milli oyuncu ve günümüzün popüler spor yorumcusu Nihat Kahveci hakkında gündeme düşen haber spor camiasında şok etkisi yarattı.

SARIYER'DEKİ RESTORANDA TARTIŞMA

Eski futbolcu Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı! 1

Ortaya atılan iddialara göre Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer'de bulunan lüks bir restorana gitti. İkili mekanda vakit geçirirken, bir süre sonra aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma başladı.

TOKAT VE ŞİŞELİ SALDIRI İDDİASI

Eski futbolcu Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı! 2

Restorandaki gerilim kısa süre içerisinde alevlenerek büyüdü. Öfkeden deliye döndüğü öne sürülen Kahveci'nin, herkesin gözü önünde önce eşi Fulya Sever Kahveci'ye tokat attığı, hızını alamayıp ardından da masada bulunan şişeyi eşine doğru fırlattığı iddia edildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLECEK

Eski futbolcu Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı! 3

Yaşanan şiddet olayının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine mekana hızla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Nihat Kahveci'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Karakoldaki işlemleri devam eden ünlü spor adamının, bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci şiddet
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