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Melikgazi’nin 5 yeni aracı hizmette yarışmaya başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi araç parkını güçlendirerek, 5 adet yeni hizmet aracını daha envanterine ekledi.Melikgazi Belediyesi, bir yandan, araç ve gereç filosunu güçlendirerek vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyenin ihtiyacı olan ve birçok belediyede olmayan araçların tedarikini yapıyor.Belediyenin şantiyesinde yeni alınan araçları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi araç parkını güçlendirerek, 5 adet yeni hizmet aracını daha envanterine ekledi.
Melikgazi Belediyesi, bir yandan, araç ve gereç filosunu güçlendirerek vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyenin ihtiyacı olan ve birçok belediyede olmayan araçların tedarikini yapıyor.
Belediyenin şantiyesinde yeni alınan araçları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Büyük ve kalabalık bir ilçeye hizmet ediyoruz. Bu hizmetleri yaparken daha kaliteli iş yapmak adına araç filomuza ihtiyacımız olan yeni araçlar katıyoruz. Bugün 5 tane hizmetler için kullanılacak yeni araç aldık. 2 tane silindir, bir tane park ve bahçelerde kullanacağımız kepçe ve 2 tane cenaze yıkama, taşıma aracı aldık. Dolayısıyla şu anda yaklaşık 2 milyon TL bedelinde 5 aracımız bugün itibariyle hizmete girdi. Geçtiğimiz aylarda yine yeni araçlar almıştık. Toplamda 22 tane iş makinesi bu yıl itibariyle, son 2 ay içerisinde hizmete girmiş oldu. Melikgazi’nin daha kaliteli daha güzel hizmet vermesi açısından birçok belediyede olmayan araçları bünyemize katmaya devam ediyoruz. Melikgazi’mize çok daha güzel hizmetler yapmak nasip olacak. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı olsun.” dedi.

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Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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