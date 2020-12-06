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Melikgazi’nin çalışanları hayırsever Mehmet Yıldırım’ı cenazesinde yalnız bırakmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

Melikgazi’ye okul, sağlık ocağı ve cami yapılması için Melikgazi Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalayan ve korona virüsten dolayı hayatını kaybeden Hayırsever H.

Melikgazi’ye okul, sağlık ocağı ve cami yapılması için Melikgazi Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalayan ve korona virüsten dolayı hayatını kaybeden Hayırsever H. Mehmet Yıldırım’ı cenazesinde belediye çalışanları yalnız bırakmadı.
Hayırsever Mehmet Yıldırım’a başsağlığı dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir süredir virüs dolayısıyla tedavi gören Mehmet Amca korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Bizlerde derin üzüntü içerisindeyiz. Bugün Germir’de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Kendisiyle Konaklar Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyemize ait olan arsa üzerine cami yapılmak üzere temel atmıştık. Anı zamanda ilçemize bir okul ve bir sağlık ocağı yaptırmak için de protokol imzalamıştık. Birlikte bu 3 güzel eseri yapacaktık, ancak ömrü yetmedi. Kendisi vefat etti ancak yapıldığı takdirde ismi bu eserlerde yaşayacak. İnşallah biz isteklerini yerine getirecek, bu 3 güzel hayrını hayata geçireceğiz. Allah ondan razı olsun. Rabbim cennetiyle müjdelesin. Ailesinin, sevenlerinin ve şehrimizin başı sağ olsun" dedi.

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