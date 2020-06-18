YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’nin daire satışına yoğun ilgi

Melikgazi’nin daire satışına yoğun ilgi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesinin satışını yaptı.

Melikgazi Belediyesi açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesinin satışını yaptı. Yapılan ihale sonucunda 81 dairenin tamamı satıldı. İhale sonucu elde edilen gelir ile belediye bütçesine 23 milyon 420 bin TL katkı sağlandı. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık alanda gerçekleştirilen ihalede tüm tedbirlerin alındığını, alanda maske dağıtımı ve dezenfekte yapıldığını söyledi.
İhale öncesi bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün ihalemizi korona virüs önlemi kapsamında açık otoparkımızda sosyal mesafeye dikkat ederek yaptık. Katılımcılara maske dağıttık ve sosyal mesafeye dikkat ettik. Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairemiz satışa sunuldu. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan 81 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali ve Anbar Mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak. Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, herkese açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek ihalede en düşük dairenin 220 bin TL’den, en yüksek daire ise 401 bin TL’den sahibini bulduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.