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Melikgazi’nin kavşakları kışın da çiçek açtı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.12.2020 11:39 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelindeki kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluştururken, peyzaj düzenlemelerine de devam ediyor.Kentte kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına getirmek amacıyla her geçen gün ağaçlandırma çalışmalarını artıran Melikgazi Belediyesi, diğer taraftan kavşak ve refüjleri de adeta çiçek bahçesine dönüştürerek kente estetik bir görüntü kazandırıyor.Melikgazi’nin daha güzel, yaşanabilir ve kent estetiğine sahip bir şehir olması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelindeki kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluştururken, peyzaj düzenlemelerine de devam ediyor.
Kentte kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına getirmek amacıyla her geçen gün ağaçlandırma çalışmalarını artıran Melikgazi Belediyesi, diğer taraftan kavşak ve refüjleri de adeta çiçek bahçesine dönüştürerek kente estetik bir görüntü kazandırıyor.
Melikgazi’nin daha güzel, yaşanabilir ve kent estetiğine sahip bir şehir olması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’yi her mevsim rengarenk kılmak için çiçek ve süs bitkisi ekimini gerçekleştirerek kış çiçeklerinin dikimini birçok noktada sürdürüyoruz. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarımızla ilçeye estetik bir kimlik kazandırarak kış mevsiminde de çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Çevreye ve doğaya verdiğimiz önemle yaptığımız her çalışma ilçemize artı değer katmak içindir. Ekiplerimiz Melikgazi’de kış ayında çiçekler solmasın diye kavşaklar, refüjler ve yeşil alanlarımızda çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek. Her şey Melikgazi’mizin daha yeşil ve nefes alan bir ilçe olması için.” dedi.

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