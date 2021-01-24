YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’nin kültür sanat animasyonları çok sevildi

Melikgazi’nin kültür sanat animasyonları çok sevildi

24.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde hazırladığı animasyonlar ile kültür-sanat hizmetlerine katkı sunmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, bu hafta Nasrettin Hoca ve dillere destan olan Leyla ile Mecnun’un hikâyesini sosyal medya takipçilerine sundu.Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını ve vatandaşlardan güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Pandemi sürecinde hazırladığı animasyonlar ile kültür-sanat hizmetlerine katkı sunmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, bu hafta Nasrettin Hoca ve dillere destan olan Leyla ile Mecnun’un hikâyesini sosyal medya takipçilerine sundu.
Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını ve vatandaşlardan güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarihimizdeki, kahramanlarımızın, padişahlarımızı ve hikâyelere destanlara konu olan şahsiyetleri vatandaşlarımızın beğenisine sunmaya devam ediyoruz. Bizde bu kapsamda Kültür Bakanlığı ile güzel bir işe imza attık. 25’e yakın bu tarz çalışma benzer çalışma hazırladık. Bu hafta Nasrettin Hoca ve dillere destan olan Leyla ile Mecnun’un hikâyesini yayınladık. Türk milleti zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Sosyal medya ve youtube hesaplarımızdan yayınladığımız animasyonları halkımız da çok sevdi. Her hafta bir yenisinin yayınlanması için mesajlar alıyoruz. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına bu güzel kültür sanat çalışmamız devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zoroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti

Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti

Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti

Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti

Melikgazi’de metruk bina yıkımları devam ediyor

Melikgazi’de metruk bina yıkımları devam ediyor

Talas’ın Müdürleri Kırsalı Araştırıyor

Talas’ın Müdürleri Kırsalı Araştırıyor

“Soğuk havalarda yaban hayatı yaşayan hayvanlar da aç kalıyor”

“Soğuk havalarda yaban hayatı yaşayan hayvanlar da aç kalıyor”

Kapadokya’nın doğu kapısı Kiliselik Mevki turizme kazandırılmayı bekliyor

Kapadokya’nın doğu kapısı Kiliselik Mevki turizme kazandırılmayı bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.