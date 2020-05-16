YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’nin pati oyun parkı hayata geçiyor

Melikgazi’nin pati oyun parkı hayata geçiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek sokak hayvanlarına verilen destekler için teşekkür etti.
Başkan Dr. Palancıoğlu, seçim vaatlerinde söz vermiş olduğu Pati Oyun Parkı’nın yakında hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.
Erenköy Mahallesinde hayata geçireceği oyun parkından bahseden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugünün müjdesi olarak pati oyun parkını sizinle paylaşayım. Erenköy Mahallesi’nde 2 bin 500 metrekare üzerindeki bir alanda pati parkının uygulamasına geçeceğiz. 1 buçuk 2 ay içerisinde de hayvan severlerin hayvanlarını götürüp gezdirebileceği, güvenlikli bir yer olacak. İnşallah sizlerle temelini atıp beraber de açılışını yapacağız” dedi.
KAYHAKDER ile beraber sokak hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığını anlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediyemiz bu korona günlerinde sokakta yaşayan canlılarımızı unutmadı. Kedi, köpek, kuşlar gibi hayvanların yem ve sularını bıraktık. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde hayvanlar için besleme faaliyetleri devam ediyor. Şuanda 15 tonun üzerinde hayvanlara mama aldık. Yemleme işlemlerimiz sürekli devam ediyor” diye konuştu.
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise şunları söyledi:
“Başkanımıza Melikgazi Belediyesi olarak vermiş oldukları destekler için teşekkür ederiz. Başkanımız çok iyi bir hayvan sever. Belediyemiz önceden de hayvanlara yem bırakıyordu zaten. Korona virüsle mücadele günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak onları yemsiz bırakmadılar. Bizleri dernek ve gönüllüler olarak çok memnun ettiler.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:51
Yatsı
21:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.