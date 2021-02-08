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Melikgazi’nin tarihi animasyonlar serisinde bu hafta İbni Sina ve Itri anlatıldı

08.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Melikgazi’nin tarihi animasyonlar serisinde bu hafta İbni Sina ve Itri anlatıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında evde çeşitli etkinlikler arayan vatandaşların beğenisine sunulan dünyayı değiştirenler animasyon filmleri her hafta sonu yenileriyle devam ediyor."Hazırladığımız animasyonlar ile kültür-sanat hizmetlerine katkı sunmaya devam ediyoruz." diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Sokağa çıkma kısıtlamasında evde çeşitli etkinlikler arayan vatandaşların beğenisine sunulan dünyayı değiştirenler animasyon filmleri her hafta sonu yenileriyle devam ediyor.
"Hazırladığımız animasyonlar ile kültür-sanat hizmetlerine katkı sunmaya devam ediyoruz." diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi sürecinde kültür sanata katkı sunmak için hazırladığımız animasyonlar ile bu hafta Itri ve Tıbbın Babası İbn-i Sina’nın hayatını sosyal medya takipçilerimize sunduk. İnsanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu animasyonları çok sevdi. Her hafta yenisini heyecanla beklediklerini iletiyorlar. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak tarihimizdeki, kahramanlarımızı, padişahlarımızı ve hikâyelere destanlara konu olan şahsiyetleri vatandaşlarımızın beğenisine sunmaya devam ediyoruz. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Gençlerimize örnek olacağını düşündüğümüz bu önemli şahsiyetler onların ufkunu açacaktır." dedi.

Melikgazi’nin tarihi animasyonlar serisinde bu hafta İbni Sina ve Itri anlatıldı

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