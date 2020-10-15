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Melikgazi’ye Düzenli Otopark Sistemi Geliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir merkezi trafiği ve otoparklanma ile ilgili yapmış oldukları yeni çalışma üzerine değerlendirme toplantısı yaparak yeni çalışmayı masaya yatırdı.
“Ulaşımı daha seri, nitelikli ve güvenli hale getirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:
“Melikgazi’nin trafiği ve otoparklanma ile ilgili daha konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda trafik sayımları yapıldı. Bu çalışmada trafik aksları ile ve trafik ışıkları ve alınacak önlemler ile ilgili tespitler yapıldı. Bu çalışmanın ilk ayağında şehir merkezinde hafta içi ve hafta sonu bütün trafik sayımları yapıldı. Bu kapsamda hem bizim düzenlememiz olacak hem de Büyükşehir Belediyemize önerilerimiz olacak. Düzensiz otoparklanmayı da giderecek düzenli bir otopark sistemi kuracağız. İnşallah yapılan çalışmalarımız sonucunda şehir merkezimizi rahatlatacak bir otopark çalışması olacak. Şehir merkezimizi vaat ettiğimiz gibi tertemiz ve güzel bir hale getireceğiz. Otopark konusunda yoğun bir mesai harcıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim.”

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