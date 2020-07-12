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Melikşah Parkı yenilendi

KONYA HABERLERİ  | 12.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Melikşah Parkının içindeki Kafe Meram hizmet vermeye başladı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Melikşah Parkının içindeki Kafe Meram hizmet vermeye başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Parklarımızın sayısını artırmak ve hali hazırdaki parklarımızı da en iyi hizmeti verecek şekilde yenilemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Meram Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek yakın zamanda yeni yüzüyle vatandaşa kapılarını açan Melikşah Parkının ardından parkın içinde bulunan Melikşah Kafe Meram’da hizmet vermeye başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş park ve kafede incelemelerde bulundu. Kendi çocukluk ve gençlik yıllarının da bu parkta geçtiğini bu nedenle bu alanda birçok anı biriktirdiğini belirten Başkan Kavuş, parkın çoğunlukla projeye sadık kalınarak yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Melikşah Parkında yürüttükleri çalışmaların kısa süre önce tamamlandığını ve vatandaşlara hizmet vermeye başladığını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, şimdi de parkın içinde bulunan Melikşah Kafe Meram’ı hizmete sunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Parkın yenilenmesi esnasında 157 adet yeni ağacın dikildiğini söyleyen Başkan Kavuş, ağaçların büyümesiyle önümüzdeki yıl parkın ilçenin içinde küçük bir orman görüntüsü vereceğini ifade etti. Başkan Kavuş ayrıca parkın içinde bulunan ve pandemi sürecinde büyükleri korumak adına henüz açılmayan Emekliler Lokalinin ise hizmetlerine başlaması için salgın tehlikesinin iyiden iyiye azalmasını ve İçişleri Bakanlığının bu yönde yayınlayacağı genelgeyi beklediklerini kaydetti.
Hizmete başlayan kafenin artık Meram Belediyesi tarafından işletileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha isabetli bir hizmet sunma adına bu bizim göreve başladığımız andan itibaren seçtiğimiz bir yol; Kendi tesislerimizi kendimiz işletiyoruz. Kafe Meram bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Hemşehrilerimiz Kafe Meramlardan, biz de vatandaşımızın Kafe Meram’a gösterdiği ilgiden mutluyuz. Bu park Meramımızın gözbebeği mekanlarından biri. Vatandaşlarımızın parkta en güzel anılarını biriktireceğinden, kafemizde en iyi hizmeti alacağından ve bundan mutluluk duyacağından, büyüklerimizinde Emekliler Lokalinde en güzel zamanlarını geçireceklerinden en ufak bir şüphem yok. Meramımıza hayırlı olsun. Bizler de ilçemizde parklarımızı sayısını artırmaya ya da hali hazırdaki parklarımızın bakım ve tadilatlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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