YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melis Gülcan: “Daha iyi yelere geleceğiz”

Melis Gülcan: “Daha iyi yelere geleceğiz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 09:18 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol’un genç oyuncusu Melis Gülcan ligde daha iyi yerlere geleceklerini söyledi.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının en önemli oyuncularından birisi olan Melis Gülcan, OGM Ormanspor galibiyeti sonrasında moral bulduklarını ifade ederek, ligde daha iyi konuma geleceklerini söyledi.OGM Ormanspor galibiyeti ile kötü gidişe dur dediklerini ifade eden Melis Gülcan, İHA muhabirine yaptığı özel açıklamada, "Takım olarak çok iyi mücadele ettiğimiz ve çok inandığımız bir maçı kazandık.

Melis Gülcan: “Daha iyi yelere geleceğiz”

Bellona Kayseri Basketbol’un genç oyuncusu Melis Gülcan ligde daha iyi yerlere geleceklerini söyledi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının en önemli oyuncularından birisi olan Melis Gülcan, OGM Ormanspor galibiyeti sonrasında moral bulduklarını ifade ederek, ligde daha iyi konuma geleceklerini söyledi.
OGM Ormanspor galibiyeti ile kötü gidişe dur dediklerini ifade eden Melis Gülcan, İHA muhabirine yaptığı özel açıklamada, "Takım olarak çok iyi mücadele ettiğimiz ve çok inandığımız bir maçı kazandık. Bu galibiyetle neler yapabileceğimizi de göstermiş olduk. Aslında bugüne kadar oynadığımız maçların çoğunu son toplarda kaybetmiştik. Bu açıdan da şanssızlığımızı kırdığımızı ve ligde çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Kimin ne kadar sayı attığı hiç önemli değil. Önemli olan takım olarak bir bütün halinde ortaya koyduğumuz kaliteli basketbol" diye konuştu.

Melis Gülcan: “Daha iyi yelere geleceğiz”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:27
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kayserispor’un 15 yabancısı var
Kayserispor’un 15 yabancısı var
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.