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Melis Gülcan galibiyeti yorumladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan, Beşiktaş galibiyetini yorumladı.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12.hafta maçında sahasında Beşiktaş’ı mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol’da galibiyetin sevinci yaşanıyor.Bellona Kayseri Basketbol takımının başarılı oyuncularından Melis Gülcan, ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Melis Gülcan galibiyeti yorumladı

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan, Beşiktaş galibiyetini yorumladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12.hafta maçında sahasında Beşiktaş’ı mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol’da galibiyetin sevinci yaşanıyor.
Bellona Kayseri Basketbol takımının başarılı oyuncularından Melis Gülcan, ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Melis Gülcan, “Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Süre alan herkesten skor anlamında destek aldık. Bu açıdan bizim için önemli bir maçtı. Uzatma periyodunda takım arkadaşlarımın verdiği reaksiyon bize maçı getirdi. Lig uzun. Oynamamız ve kazanmak istediğimiz çok maç var. inşallah bu maç bir seri başlangıcı olur ve biz de galibiyetlerin devamını getiririz. Yarın erteleme maçımızda Elazığ ile oynayacağız bu maçı da kazanmak istiyoruz” dedi.

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