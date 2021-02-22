Melis Gülcan oyununu 5 asistle süsledi

Bellona Kayseri Basketbol’un tecrübeli oyuncusu Melis Gülcan, galibiyete 21 sayı ile katkıda bulunurken, takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşmasını 73-91 kazanan Bellona Kayseri Basketbol’da Melis Gülcan’ın performansı dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu rakip potaya 21 sayı bırakırken, takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.

Coach Ayhan Avcı’nın en çok güvendiği isim olan Gülcan, parkede 36 dakika 46 saniye kaldı ve kendisine verilen şansı iyi değerlendirdi.

Tecrübeli oyuncu 12 atış girişiminden 7’sinde potayı bulurken, üç sayı denemesinde başarılı olamadı. Gülcan, 2 faul yaparken, kendisine rakip takım oyuncuları tarafından 8 faul yapıldı. Maç içinde en fazla faul yapılan oyuncu Melis Gülcan oldu.

