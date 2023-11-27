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Melis Sezen'in son pozları olay oldu! İddialı tarzına beğeni yağdı

27.11.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin son pozları yine olay oldu. Sezen'in iddialı tarzına beğeni ve yorum yağdı.

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleycisinin karşısına çıkmıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam eden ünlü ismin son pozları sosyal medyayı salladı.

Siyah vücudunu saran bir elbise giyen Melis Sezen'in göbek dekoltesi de dikkat çekti. Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı kareleri binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Melis Sezen'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin','Harika görünüyorsun', 'Niye bu kadar güzelsin', 'Bu ne güzellik', 'Güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı. İlk başrol oyunculuğunu ise Leke dizisinde üstlendi.

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Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu.

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Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı.

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2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı.

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Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

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Melis Sezen Oyuncu
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