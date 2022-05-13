Melis Sezen sessizliğini bozdu: Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı, kalmasın

Oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz Aralık ayında katıldığı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde göğüs dekolteli bir kıyafet giymişti. MHP eski milletvekili Ahmet Çakar ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kanalındaki tartışma programında Sezen'in dekoltesiyle ilgili yorumlar yaptı.

Çakar'ın "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" sözleri tepki çekti. Çok sayıda kişi Melis Sezen'e destek vermişti.

"RUHUMUZ NASIL İSTERSE ÖYLE"

Tepkilerin ardından oyuncu Melis Sezen de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Melis Sezen ödül töreninde dekolteli kıyafetiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…" notunu yazdı.





