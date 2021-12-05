Melisa Şenolsun'dan yatakta ayna pozu

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun, doğal güzelliği ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
Melisa Şenolsun son olarak ayna karşısında poz verdi. İç çamaşırlı ev haliyle yatağın içinde doğrulup selfie çeken ünlü oyuncu hayranlarının dikkatini çekti.
Doğal haliyle beğeni toplayan Şenolsun paylaşımına "Herkesin neden aynalI post koyduğunu şimdi anladım" dedi.
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