Melissa Satta-Boateng'ten olay sözler!

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta-Boateng, İtalya televizyonunda canlı yayına katıldı ve sürpriz açıklamalarda yaptı.

"O İDDİALAR YALAN!"

"Kevin Prince-Boateng'in çok sex yapmamız nedeniyle sakatlandığı artık bir efsaneye döndü. Futbol söz konusu olduğunda bu kadar yalan rüzgarının nasıl patladığına inanamıyorsunuz. Ben sadece bu durumdan nefret ediyorum."

"KONTROL BENDE OLUYOR"

"Önsevişmeden nefret ediyorum. Bu nedenle direkt olaya giriyorum. Üstte olmayı seviyorum, çünkü kontrol bende oluyor."

"NEMFOMANYAK DEĞİLİM"

"Haftada 7 ya da 10 kez sex yapıyoruz. Çok fazla seks yapıtğımız için bu durum bizi nemfomanyak yapmaz."

