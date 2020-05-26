SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Melissa Satta-Boateng'ten olay sözler!

Melissa Satta-Boateng'ten olay sözler!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ganalı yıldız forveti Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta-Boateng, İtalya'da katıldığı TV programında olay açıklamalara imza attı.

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta-Boateng, İtalya televizyonunda canlı yayına katıldı ve sürpriz açıklamalarda yaptı.

"O İDDİALAR YALAN!"

"Kevin Prince-Boateng'in çok sex yapmamız nedeniyle sakatlandığı artık bir efsaneye döndü. Futbol söz konusu olduğunda bu kadar yalan rüzgarının nasıl patladığına inanamıyorsunuz. Ben sadece bu durumdan nefret ediyorum."

"KONTROL BENDE OLUYOR"

"Önsevişmeden nefret ediyorum. Bu nedenle direkt olaya giriyorum. Üstte olmayı seviyorum, çünkü kontrol bende oluyor."

"NEMFOMANYAK DEĞİLİM"

"Haftada 7 ya da 10 kez sex yapıyoruz. Çok fazla seks yapıtğımız için bu durum bizi nemfomanyak yapmaz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj varSergen Yalçın'dan taraftara mesaj var
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak

Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ondan sonra bunlar nie yaslanmiyo
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melissa Satta-Boateng'ten olay sözler!

Seks yüzünden sakatlanmıyor!

Beşiktaş'ta Lens gidiyor, iki isim geliyor!

Lens gidiyor, yerine eski Beşiktaşlı geliyor!

İsmet Akpınar, Beşiktaş Sompo Japan'tan Bayern Münih’e transfer oldu

Beşiktaş'tan Münih'e transfer oldu!

Sergen Yalçın: Hedeflerimize odaklanma zamanı

Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj var

Beşiktaş'tan Leroy Fer'e sözleşme teklifi!

Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi

Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.