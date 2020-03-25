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MELMEK sporcularından ’Evde kal’ çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo branşı ve engelli takımı, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını için önlemler kapsamında evlerinde çalışmalara devam ederek; evde kal çağrısı yaptılar.Sporculara kurallara ve talimatlara uydukları için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo branşı ve engelli takımı, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını için önlemler kapsamında evlerinde çalışmalara devam ederek; evde kal çağrısı yaptılar.
Sporculara kurallara ve talimatlara uydukları için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Paralimpik, deafolimpik, down sendromlu branşında ’Türkiyem Evde Kal Formda Kal’ kapsamında çalışmalara evde devam ederek kurallara uyma çağrısında bulundular. Ülke ve dünya olarak çok zorlu günlerden geçiyoruz. Öncelikle biz sağlıklı kalalım diye özveri ile çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık personeline minnettarım. Lütfen çok gerekmedikçe evden çıkmayalım. Hijyenimizde dikkat edelim, onların işini daha da zorlaştırmayalım. Sağlık her şeyden önemli. Lütfen evde kal. Sporcularımıza bu manalı davranışlarından ve talimatlara uyduklarından dolayı teşekkür ederim. Bende kendileri gibi ‘Evde Kal Formda Kal’ diyorum." diye konuştu.

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