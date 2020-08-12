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Meltem Bulvarı ile Tarık Akıltopu Caddesi kesişim kavşağı kapanacak

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3.

Meltem Bulvarı ile Tarık Akıltopu Caddesi kesişim kavşağı kapanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Aşama Raylı Sistem hattı çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Meltem Bulvarı ile Tarık Akıltopu Caddesi kesişim kavşağında yapılacak olan ray montajı çalışmaları nedeniyle kavşak 14 Ağustos Cuma günü kısmi olarak trafiğe kapatılacak.
Antalya 3. Aşama Raylı Sistem hattı çalışmaları kapsamında Tarık Akıltopcu Caddesi ile Meltem Bulvarı kesişim kavşağında yapılacak olan ray montajı çalışmaları nedeniyle kavşak kısmi olarak 14 Ağustos Cuma günü trafiğe kapatılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları süresince kavşak alanına kuzey ve doğu istikametinden gelen araçlar Defterdarlık Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesini kullanarak Falez kavşağına ulaşabilecekler.
Vatandaşların mağdur edilmemesi ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirme yapılacağını belirten yetkililer, vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların 20 gün sürmesi planlanıyor.

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