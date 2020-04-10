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Meltem Bulvarı’nın bir bölümü 13 Nisan’da trafiğe kapatılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 10.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3.

Meltem Bulvarı’nın bir bölümü 13 Nisan’da trafiğe kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Etap Raylı Projesi kapsamında Meltem Bulvarının Dumlupınar Bulvarı Yanyolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan kısmı 13 Nisan Pazartesi günü trafiğe kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesinin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları hızla devam ediyor. Meltem Katlı Kavşağının tamamlanarak hizmete girmesinin ardından, projenin Meltem etabındaki çalışmalar da start aldı. Bu kapsamda Meltem Bulvarının Dumlupınar Bulvarı yan yolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan kısmı 13 Nisan Pazartesi günü trafiğe kapatılacak.
Bu süreçte Dumlupınar Bulvarını kullanarak Eğitim Araştırma Hastanesi istikametine gidecek olan araçlar; Meltem Mahallesi, 3802 Sokak ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi güzergahını veya Dumlupınar Bulvarı Meltem Katlı Kavşağı, Toroslar Caddesi ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi güzergahını kullanabilecek. Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirmeler yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yönlendirme levhalarına uymalarını istedi.

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