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Meltem Miraloğlu ortaya çıktı! 'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti...

20.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Meltem Miraloğlu ortaya çıktı! 'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti...

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile iyi olduğunu duyurdu.

“Hayat Devam Ediyor” isimli dizide “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

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EŞİ EVDEN ATTI İDDİASI

İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.

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Uzun süre sessiz kalan ünlü oyuncu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, 'Neden sessizlik çünkü; 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı' mesajını paylaştı.
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FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Oyuncu daha sonra bu fotoğrafı " Dünyama hoş geldiniz" notuyla paylaşarak sağlığının iyi olduğunu duyurdu.

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