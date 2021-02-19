'Meltem Miraloğlu'nu kocası evden attı' denilmişti! Suskunluğunu bozdu...

“Hayat Devam Ediyor” isimli dizide “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

EŞİ EVDEN ATTI

İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.

'BABAM ÖLDÜ!'

Uzun süre sessiz kalan ünlü oyuncu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, 'Neden sessizlik çünkü; 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı' mesajını paylaştı.

