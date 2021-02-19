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'Meltem Miraloğlu'nu kocası evden attı' denilmişti! Suskunluğunu bozdu...

19.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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'Meltem Miraloğlu'nu kocası evden attı' denilmişti! Suskunluğunu bozdu...

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dedikodulara son noktayı koydu.

“Hayat Devam Ediyor” isimli dizide “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

EŞİ EVDEN ATTI

İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.

Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Kocası tarafından evden atıldı...Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Kocası tarafından evden atıldı...

'BABAM ÖLDÜ!'

Uzun süre sessiz kalan ünlü oyuncu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, 'Neden sessizlik çünkü; 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı' mesajını paylaştı.

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