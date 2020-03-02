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Meme estetiğinde bunlara dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 12:34 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.

Meme estetiğinde bunlara dikkat

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, meme estetiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.
Meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelerin göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirdiğini, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağladığını anlatan Doç. Dr. Karaca Başaran, Meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenekler konusunda şunları söyledi;
“İmplant Boyutu: İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir.
İmplant profili: İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur. İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir. İnsizyon paterni: İnframammary (meme altında), Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında), Transaksiller (koltuk altından), Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında) İmplant Yerleştirme: Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına, Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına, Dual plan, Kas zarı altına
İmplant tipi: Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur. Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)
Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) şöyle sıralanmaktadır:
“Meme boyutunun büyütülmesi, Asimetrik memelerin düzeltilmesi, Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması, Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması, Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi, Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte, Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte, Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla.”

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