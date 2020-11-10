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Meme kanseri için farkındalık çalışması

SAMSUN HABERLERİ  | 10.11.2020 16:08 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Meme kanseri için farkındalık çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu belirterek erken tanı ile kadınların bu kanserden kurtulma ve tedavi edilebilme oranının yükseldiğini açıkladı.
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, “Pembe Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında fakülte konferans salonunda akademik personele yönelik çalışma yaptı. Akademik personelin pembe renkli kıyafetler giyerek konuya duyarlılık gösterdiği çalışmada, Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Onkoloji Hemşireliği Derneği Karadeniz Bölge Temsilcisi Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, meme kanserinde erken tanının önemini anlattı. İlknur Aydın Avcı, sağlık çalışanlarının bu alanda yapacağı eğitimlerden ve bu eğitimlerin kadın sağlığını yükseltmeye yönelik çalışmalarına olan etkisinden de söz etti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi de meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu vurgulayarak erken tanı ile kadınların bu kanserden kurtulma ve tedavi edilebilme oranının yükseldiğini belirtti.
Ekim ayının son haftasında öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla meme kanserine yönelik eğitimler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, öğrencilerini bu konuda bilgilendirdi.

Meme kanseri için farkındalık çalışması

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