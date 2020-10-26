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Meme kanseri için ‘Farkındayız’ etkinliği düzenlendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla ‘Farkındayız’ etkinliği gerçekleştirdi.Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan ve belediyedeki kadın personel, farkındalık oluşturmak için pembe maske ve kurdele taktı.

Merkezefendi Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla ‘Farkındayız’ etkinliği gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan ve belediyedeki kadın personel, farkındalık oluşturmak için pembe maske ve kurdele taktı. Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen ‘Farkındayız’ etkinliğinde pandemi kurallarına uyuldu. Merkezefendi Belediyesi’nde çalışan kadın personel, 31 Ekim’e kadar farkındalık oluşturmak için pembe maske ve kurdele takacak.

“Tedbirli olmak, geç kalmaktan daha iyidir”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Dünyada her yıl yüz binlerce meme kanseri vakası teşhis ediliyor. Ülkemizdeki binlerce kadının hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşı karşıya kalması, tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu hastalıkla en etkili mücadele yolu erken teşhistir. Sağlığınızı düşünün, sevdiklerinizi düşünün. Lütfen rutin kontrollerinizi aksatmayın ve çevrenizdekileri bilinçlendirmeye çabalayın. Unutmayalım, tedbirli olmak, geç kalmış olmaktan daha iyidir. ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ndaki bu etkinliğimizin, bu konudaki duyarlılığın artmasına ve hastalığın önlenmesine katkı sunmasını diliyorum” dedi.

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