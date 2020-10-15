Meme kanserine karşı gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı

Toroslar Belediyesi personeli, gökyüzüne pembe balonlar bırakarak çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine dikkat çekti.

Toroslar Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü dolayısıyla gökyüzüne pembe balonlar bıraktı. Belediye hizmet binası önünde toplanan belediye personeli, düzenlediği etkinlik ile meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı. Meme kanseri ile mücadelenin simgesi pembe kurdeleleri takarak pembe balonları gökyüzüne bırakan belediye personeline, vatandaşlar da destek verdi.

"Toplum sağlığı her şeyden önce gelir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meme kanserinde farkındalığın ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla düzenledikleri bu etkinliğin amacına ulaşmasını arzuladıklarını söyledi. Toplumsal sağlığın değerinin en iyi şekilde anlaşıldığı günlerden geçildiğini kaydeden Yılmaz, bu etkinlikle duyarlı bir davranışta bulunan personeline teşekkür ederek, "Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. Erken tanı ile önlenebilir bir hastalık olan kanserle mücadelede bireylere görevler düşmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın sağlık tarama programlarına uyması son derece önemlidir. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için sağlığımıza dikkat edelim. Erken tanı hayat kurtarıyor, geç kalmayalım. Bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Hayata geçirdikleri aktivite, faaliyet ve programlarla her yaştan vatandaşı sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirten Yılmaz, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri üstün performanstan dolayı da teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

