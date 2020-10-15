Meme kanserine pembe maskeyle dikkat çektiler

İzmir’in Çiğli ilçesinde pilates yapan kadınlar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bu kez pembe maskelerini takarak spor yaptı.

Çiğli Belediyesi, dünya üzerinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında spor etkinliği düzenledi. Güzeltepe Spor Tesislerinde her hafta düzenli pilates yapan kadınlar, bu kez meme kanserine dikkat çekmek için pembe maskelerini takarak spor yaptı. Kadınlara pembe maskeleri dağıtan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de kadınlara eşlik etti. Spor etkinliğine; kadın meclis üyeleri ve belediyenin kadın bürokratları da katıldı.

İzmir’i sporun başkenti yapmak için yola çıktıklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli halkına söz verdik. Çiğlimiz İzmir’in spor merkezi olacak demiştik ve sözümü yerine getirmek için çalışıyoruz. Bugün de burada meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekmek için bulunuyoruz. Kadınlarımızın başlattığı çalışmaya biz de destek oluyoruz” dedi.

