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"Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisi 31 Mart'ta açılacak

29.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergide, arşiv malzemeleri eşliğinde Hristoff Ailesi'nin hikayesi ile sanatçı dostlarının eserleri yer alacak

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, temelini, üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan "Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisine ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Peter Hristoff, Elif Erdoğan, Yeşim Demir Pröhl'ün üstlendiği sergide, Hristoff Aile Arşivi'nden derlenen objelere Pera Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Yapı Kredi, Nur ve Selçuk Altun, Ömer M. Koç, Emel ve Bülent Korman ile Ayşegül ve Ömer Özyürek koleksiyonlarından alınan resimler eşlik edecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Galatasaray'daki binasının ikinci ve üçüncü katlarında 31 Mart-7 Ağustos tarihlerinde ziyaret edilebilecek sergide, arşiv malzemeleri eşliğinde Hristoff Ailesi'nin hikayesi ile sanatçı dostlarının eserleri yer alacak.

Ailenin erken Cumhuriyet yıllarındaki sanat ortamıyla bağlarının anlatıldığı bu bölümde Aliye Berger, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Zeki Kocamemi ve Şerif Renkgörür'ün eserleri sergilenecek.

Sergi süresince sosyal medya platformlarında konuşmalar, söyleşiler, atölyeler, dinletiler, performanslar ile şehir turlarını da kapsayan etkinlikler düzenlenecek.

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