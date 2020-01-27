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Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 27.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve memesinde tümör olduğu belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.Sokak hayvanları için 7/24 saat esasına göre hizmet veren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, memesinde tümör olan sokak köpeğine başarılı bir operasyon gerçekleştirerek, sağlığına kavuşturdu.Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, tedavi hakkında yaptığı açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin hafta içi olduğu gibi hafta sonu da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadığını belirterek, "Hızlı Tren şantiyesindeki çalışanlar tarafından merkezimize getirilen köpeğin yarası çok büyüktü ve müdahale etmemiz gerekiyordu.

Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve memesinde tümör olduğu belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.
Sokak hayvanları için 7/24 saat esasına göre hizmet veren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, memesinde tümör olan sokak köpeğine başarılı bir operasyon gerçekleştirerek, sağlığına kavuşturdu.
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, tedavi hakkında yaptığı açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin hafta içi olduğu gibi hafta sonu da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadığını belirterek, "Hızlı Tren şantiyesindeki çalışanlar tarafından merkezimize getirilen köpeğin yarası çok büyüktü ve müdahale etmemiz gerekiyordu. Memesinde tümör olan köpeği tedavi ettik ve şu an misafirimiz olarak bakıyoruz. İyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız. Vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını bize ulaştırmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi

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Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
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