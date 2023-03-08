Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in acı günü

Bir süredir kanser hastalığına karşı mücadele veren Özel'in kızı Duyşen Kuş (39), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk annesi Kuş'un cenazesi, yarın Yalova Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yarınki Kahramanmaraş ve Malatya programını iptal ettiğini açıkladı.

İnce, paylaşımında, "Yarın deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Malatya'da olacaktım. Ama yol arkadaşım Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kızı Duyşen'in 39 yaşında vefat ettiğini öğrendim. Cenaze için programı iptal ediyorum. Çok üzgünüm. Yol arkadaşıma başsağlığı, evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

