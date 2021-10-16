YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

16.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde temaslarda bulundu.

İnce, partisinin Manavgat İlçe Başkanlığının açılışında, Türkiye'nin bir ülkeye bakabilecek kadar verimli kentlerinden birinin Antalya olduğunu söyledi. Antalya'nın "tarım ve turizmin başkenti" olduğunu aktaran İnce, Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ve özgürleştirilmesi için siyasi partiler kanununun değişmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de iktidarın başkanlık, muhalefetin parlamenter sistemi savunduğunu anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye'yi demokratikleştirmek, özgürleştirmek, zenginleştirmek istiyorsak başlayacağımız yer belli. Eğer gerçekten demokrasi istiyorsanız, yasamanın, meclisin, parlamentonun güçlenmesini istiyorsanız başlayacağımız yer siyasi partiler yasasıdır. Genel başkanları diktatör olmaktan çıkarmadan parlamentoya ve ülkeye demokrasi gelmez. Eğer bu iktidar ve muhalefet gerçekten demokrasi istiyorsa siyasi partiler kanunundan yola çıkalım."

Antalya'nın beş yıldızlı turizm destinasyonuyla öne çıktığını vurgulayan İnce, "Türkiye'nin mutlaka beş yıldızlı demokrasisi olması lazım." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışını yaptığı ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen İnce, kentte esnafı ziyaret etti. İnce, bir lise öğrencisiyle kaldırıma oturup, fizik dersi sorusu çözdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşindeAntalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat Muharrem İnce Memleket Partisi

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
06:59
Öğle
12:48
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Burcu Alan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.