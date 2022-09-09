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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

09.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İnce, ilçedeki Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Ertuğrul Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla sohbet eden İnce, aynı bölgedeki ilçe teşkilat binasının açılışını yaptı.

Muharrem İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında tören alanında kurulan Yörük çadırlarını gezdi, Türk Büyükleri Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

İnce'ye ziyaretlerinde Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman ve partililer eşlik etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

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