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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aksaray İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi

07.01.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aksaray İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Aksaray İl Başkanlığının açılını yaptı.

İnce ve beraberindekiler, cuma namazını Ulu Cami'de kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti. Daha sonra partisinin il başkanlığına gelen İnce, burada yaptığı konuşmada, esnafın zor günler geçirdiğini söyledi. Elektrik ve doğalgazın arttığı bir yerde her şeyin fiyatının artacağını anlatan İnce, "Eğer bu kış çiftçi tarlasına gübre atamazsa verim iyice düşecek. Seneye yaza ekmeğin fiyatı daha da artacak." dedi.

İktidarın fiyat artışlarından sorumlu olarak 5 marketi gösterdiğini savunan İnce, "Muhalefet de marketlere mektup yazıyor. İkisi de sorunu kavramamış. Sorunlarımız, ekim alanlarının azalması. Çiftçilerimiz ekmiyor, pahalılık ondan geliyor. Kuraklık da eklenince pahalılık oluyor." ifadesini kullandı.

İlk seçimde ülkenin bu kötü gidişten kurtulacağını öne süren İnce, "Ne Cumhur ne Millet İttifakı, tek çözüm Memleket Partisi." dedi.

İnce, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

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