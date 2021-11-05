YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Tokat'ta konuştu:

05.11.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkeyi 19 yıldır perişan hale getiren bu iktidarın yanında bir de muhalefet var. Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ülkeyi 19 yıldır perişan hale getiren bu iktidarın yanında bir de muhalefet var. Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var." dedi.

İnce, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ardından pazar yerini ziyaret etti.

Daha sonra il merkezinde partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden İnce, 1990 yılında askerliğini Tokat'ta yaptığını söyledi.

Türkiye'nin halinin kötü olduğunu iddia eden İnce, "Bugünlerde görüşmeler yapıyorlar. İşçilerin, memurların zammı ne kadar olacak? Yüzde 3 mü olacak, yüzde 5 mi olacak? İşçiler, memurlar adına görüşenlere sesleniyorum; sizde utanma sıkılma yok mu? TÜİK denilen palavracı bir kurum var. Kaçmış enflasyon? 19,8'miş. Yalana bak. Yüzde 50 enflasyon var, bunu görmüyor musunuz? Yüzde 48 doğal gaza sanayide zam yaptılar. Böyle bir ortamda işçi memur adına 3-5 puana pazarlık yapanlara sesleniyorum; siz bundan gerçekten utanmıyor musunuz?" diye konuştu.

Bugünlerde farklı bir siyaset uygulandığını belirten İnce, "Sağlık üzerinden siyaset uygulanıyor. Biz sağlık üzerinden siyaset yapmayız. Erdoğan'a iki kere dua ediyorum. Bir, sağlığına dua ediyorum, iki, iktidardan gitmesine dua ediyorum." ifadesini kullandı.

İnce, Türkiye'de çalışanların yarısının asgari ücretli olduğunu, bu durumda da ülkede refahtan söz edilemeyeceğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Ülkeyi 19 yıldır perişan hale getiren bu iktidarın yanında bir de muhalefet var. Bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var. Bizim kafamız karışık değil, net. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ... Kimse, hangisi ise bizim için hiç fark etmez. Biz herhangi bir konuda ilkeselliğin dışına çıkmıyoruz. Buradan bugün 3 puan alırız, 5 puan oy veririz... Böyle bir derdimiz yok. Memleket için doğrusu ne ise onu yapacağız."

Meclis'te partisinin milletvekillerinin tezkereye "evet" oyu verdiklerini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Neden 'evet' oyu verdik? Ya görmüyor musunuz? Yunanistan Amerika ile bir olmuş, bizi batıdan sıkıştırıyor. Dedeağaç'ta, Larissa'da, Girit'te üsler kurmuşlar. Nükleer silahlarla bizi tehdit ediyorlar Fransa ile. Türkiye'yi bu şekilde sıkıştırmışlarken biz güneyimizi PKK'ya mı bırakacağız? Tabii ki bırakmayacağız ama ana muhalefetin kafasındaki bu karışıklık ne yazık ki memleketin önünde engel olarak duruyor. Biz bu milletle barışık, kafası net olan, memleketi aydınlığa çıkarmak isteyenleriz. Allah'ın izniyle birinci parti olacağız bu seçimde. Seçim döneminde kara ittifaklarla filan hiç ilgilenmiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Tokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldıTokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Muharrem İnce Memleket Partisi

Tokat Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:02
Öğle
12:22
İkindi
15:07
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Tokat Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Karşıyaka Eczanesi
Merkez
Soral Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Erbaa
Merkez Eczanesi
Niksar
Murat Eczanesi
Turhal
Onur Eczanesi
Zile
Kılıç Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.