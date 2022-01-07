Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ne Cumhur ne de Millet İttifakı diyoruz. Biz 50 artı 1 almak için var gücümüzle çalışacağız. Seçime 3 ay kala bakarız, konuşuruz. Bu iktidarı göndermek için gerekeni yaparız." dedi.

Aksaray ziyaretinde bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, yaptığı konuşmada, yüzde 70'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan Aksaray'da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın çok zor durumda olduğunu savunan İnce, bütün yolların kesişim noktasındaki Aksaray'da halen demir yolu ve havalimanı sorununun çözülemediğini ileri sürdü.

Aksaray'daki nitelikli eleman sorununu çözebilmek için de Memleket Partisi olarak, buralarda "yetenek merkezi" kuracaklarını ifade eden İnce, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları burada yetiştireceğiz." diye konuştu.

İnce, parti olarak Atatürk'ü eleştiren, tartışan ve Atatürk ile problemi olanlarla bir işlerinin olmayacağını ifade etti.

Memleket Partisiyle iş birliği yapılabilmesi için terörün her türlüsünün kınanması şartı koşan İnce, şunları kaydetti:

"PKK, DEAŞ, FETÖ daha akla ne geliyorsa bunları kınayacaksın. Rant elde etmeyeceksin. Ayrımcılık yapmayacaksın din, dil, mezhep ve cinsiyet. Bizim ittifak için ilkelerimiz bunlar. Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa iş birliği yaparız, kınamıyorsa yapmayız. Biz ne Cumhur ne de Millet İttifakı diyoruz. Biz 50 artı 1 almak için var gücümüzle çalışacağız. Seçime 3 ay kala bakarız, konuşuruz. Bu iktidarı göndermek için gerekeni yaparız ama biz tek başına iktidar olacağız. Bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacağız."

