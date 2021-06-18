Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Bursa İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Kozahan ve Tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda davul zurna çalan ekibe bahşiş verdi, burada vatandaşlarla çiftetelli oynadı.

Daha sonra il başkanlığı binası önünde gazetecilere açıklama yapan İnce, Türkiye'nin yavaş ve pahalı internet kullandığını öne sürdü.

İnce, gençlere seslendiğini belirterek, "Gençlere diyoruz ki 'Sizin öğrenim yaşamınız boyunca internetiniz hem hızlı olacak hem de ücretsiz olacak.' Biz size güzel hayaller kurduracağız, size yurt dışı hayalleri kurdurmayacağız. Memleket Partisi'nin iktidarında mülakat kalkacak. Biz, liyakatı getireceğiz. Diploma değil, meslek öğreteceğiz. Bizim iktidarımızda üniversite rektörlerini üniversite bileşenleri seçecek, cumhurbaşkanı atamayacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından parti otobüsünde vatandaşlara hitap eden İnce, daha sonra kurdele keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.