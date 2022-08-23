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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yalova'da konuştu:

23.08.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gönüllülerle birlikte Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Seçime daha zaman var. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle başaracağımıza inanıyorum"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yalova'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Armutlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Armutlu sahilinde vatandaşlarla sohbet eden, fotoğraf çektiren İnce, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Parti olarak millete üçüncü bir seçenek sunmaya çalıştıklarını belirten İnce, "Biz memleket partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz üçüncü bir seçenek sunuyoruz milletimize. Pırıl pırıl bir parti. Hazine yardımı yok, belediye yardımı yok, müteahhit yardımı yok. Gönüllülerden oluşmuş bir parti. Gönüllülerle birlikte Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Seçime daha zaman var. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından kendisini bekleyen vatandaşları dinleyen İnce, daha sonra Çınarcık ilçesine geçti. Burada da vatandaş ve esnafla bir araya gelen İnce, gördüğü ilgiden memnun kaldı.

Memleket Partisi Genel BaşkanI İnce, Yalova'da

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