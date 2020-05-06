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Memleketine dönemeyen Adıyamanlı Mehmet Kurtar'a Valilikten destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.05.2020 20:06 | Son Güncelleme

Memleketine dönemeyen Adıyamanlı Mehmet Kurtar'a Valilikten destek

Çalışmak için gittiği Ankara'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedirleri kapsamında memleketi Adıyaman'a dönemeyen Mehmet Kurtar'ın yardımına yetkililer yetişti.

Şehirler arası ulaşıma getirilen kısıtlama nedeniyle gittiği Ankara'dan memleketine dönüş yapamayan elektrikçi Kurtar'ın Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in girişimiyle kente döneceği öğrenildi.

Kurtar'ın eşi Ayten Kurtar, yaptığı açıklamada, eşinin çok zor durumda kaldığını, yetkililer sayesinde cuma günü evine döneceğini söyledi.

Eşinin çalışmak için Ankara'ya gittiğini ifade eden Kaçar, "Ben ve 2 kızım eşimin dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Desteklerinden ötürü Valimize ve milletvekillerine çok teşekkür ederim." dedi.

Akıncılar Belediye Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya da durumu geç öğrendiklerini, hemşehrilerinin mağduriyet yaşamasından dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Çetinkaya, "Valiliğimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Aileye bundan sonraki süreçte her türlü desteği sağlayacağız." diye konuştu.

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