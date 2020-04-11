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Memleketine dönemeyen Şehri dedenin arı kovanlarına görevliler bakıyor

TOKAT HABERLERİ  | 11.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Memleketine dönemeyen Şehri dedenin arı kovanlarına görevliler bakıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik önlemler kapsamında memleketine dönemeyen kişinin Tokat'taki arı kovanlarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ilgileniyor.

İstanbul'da yaşayan 85 yaşındaki Şehri Cingöz, havaların ısınmasının ardından kovanlarına bakım yapmak için memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine gitmek istedi.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Cingöz, şehirler arası seyahatin de yasaklanmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü telefonla arayarak görevlilere durumunu anlattı.

Bunun üzerine görevliler, Yeni Mahalle'de bulunan Cingöz'e ait 22 arı kovanının bakımını gerçekleştirdi.

Daha sonra Cingöz'ü arayarak kendisine bilgi veren görevliler, önlemler devam ettiği sürece kovanlarla ilgileneceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilçede bu şekilde olan diğer arıcıları da tespit ederek, onlara da yardımcı olacaklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erbaa Kovid-19 Tokat

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