Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner sendikaları tarafından her ay yapılan açlık-yoksulluk araştırmasının nisan ayı sonuçlarını paylaştı.

Nisan ayı açlık sınırının 2 bin 492 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 986,5 lira olduğunu belirten Mesut Öner, "Bu zorlu süreçte Memur-Sen olarak ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ dedik üzerimize düşeni yaptık. Bu bağlamda 2 milyon TL nakdi, 1.5 milyon TL de kumanya için destekte bulunduk.’’ dedi.

Yapılan araştırmaya göre nisan ayında mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,78’lik bir artış yaşandığını ifade eden Öner, ’’Nisan ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 46,18 artışla sarımsak, yüzde 37,5 artışla kuru soğan, yüzde 31,02 artışla patates, yüzde 30,45 artışla kivi; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 43,57 azalışla patlıcan, yüzde 36,99 azalışla salatalık, yüzde 34,23 azalışla kabak, yüzde 20,44 azalışla sivri biber madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise nisan ayında mart ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Nisan ayında mart ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,49’luk bir düşüş gözlenirken; nisan ayında mart ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,4’lük bir artış oldu.’’ dedi.